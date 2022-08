Wolfsburg: „Deutliches Zeichen“ an die Wechselkandidaten

Abspecken heißt die Devise des VfL Wolfsburg in den verbleibenden Transfertagen. „Unser Kader ist noch zu groß. Es ist das Ziel, die Zahl der Spieler zu reduzieren“, fasst Geschäftsführer Jörg Schmadtke den Plan gegenüber der ‚Wolfsburger Nachrichten‘ zusammen.

Zu den Spielern mit Wechselticket gehören Sechser Aster Vranckx (19) und Linksverteidiger Jérôme Roussillon (29). Zu Erstgenanntem sagt Schmadtke: „Ich kann verstehen, dass er unzufrieden ist. Gerade für einen jungen Spieler wie ihn sind Spiele wichtig für die Entwicklung.“ Heißt übersetzt: Vranckx darf gehen. Der VfL wartet auf Angebote.

Noch etwas klarer wird der VfL-Boss bei Roussillon: „Wenn man vier Spiele in Folge nicht im Kader steht, dann ist das schon ein deutliches Zeichen“, befindet der Sportchef. Sein französischer Abwehrmann hat keine Perspektive unter Trainer Niko Kovac. Auch Roussillon soll die Koffer packen.

Was passiert mit Kruse?

Anders verhält es sich bei Max Kruse. Der launige Angreifer machte aus seiner Unzufriedenheit zuletzt keinen Hehl und andersrum sparte auch Kovac nicht mit Kritik. Schmadtke sah sich zur Schlichtung veranlasst: „Ich habe mit beiden gesprochen und ihnen gesagt, dass ich mir wünsche, dass da mehr Ruhe einkehrt. Ich kann nachvollziehen, dass Max im Moment nicht zufrieden ist. Aber der Trainer trifft nun einmal die Entscheidungen.“

„Momentan“ sei Kruses Abschied kein Thema in der Autostadt. Für gewöhnlich lassen Worte wie diese aber eine Menge Interpretationsspielraum. Letztendlich wird es von Kruse selbst und dem Markt abhängen, ob nicht doch noch Bewegung in das Thema Vereinswechsel kommt. Bis 2024 ist der 33-Jährige noch an die Wölfe gebunden.