Marseille: Villas-Boas bestätigt Vertragsgespräche

André Villas-Boas hat bestätigt, dass Gespräche über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufendem Vertrags bei Olympique Marseille gestartet sind. Gegenüber ‚RMC‘ verrät der 43-jährige Coach: „Pablo Longoria (Sportdirektor bei OM, Anm. d. Red.) hat meine Agenten in Lissabon besucht.“

Über den Ausgang der Gespräche will sich Villas-Boas nicht äußern: „Wir werden sehen.“ Eine Hürde könnte die momentane finanzielle Situation von OM darstellen, die sich durch das Financal Fairplay und vor allem wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen geringeren TV-Geldern weiter verschärft hat. In der Ligue 1 steht das Team aus dem Süden Frankreichs auf dem vierten Tabellenplatz. In der Champions League muss am morgigen Mittwoch ein Sieg gegen Manchester City her, um wenigstens noch in die K.O.-Phase der Europa League einzuziehen.