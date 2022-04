Unter Druck: Wie CR7 die Zeit davonläuft

Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere oft bewiesen, dass er äußerst druckresistent ist. Die aktuelle Situation bei Manchester United setzt ihm jedoch gehörig zu, wie sich in einer Szene nach der Parte gegen den FC Everton (0:1) zeigte. Dem Portugiesen riss die Hutschnur und er schlug einem Fan das Mobiltelefon aus der Hand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Frust über das schlechte Ergebnis, der sich entlud. Allerdings spiegelt dies auch die Lage des Superstars wieder, der vertraglich noch bis zum Ende der nächsten Saison an die Red Devils gebunden ist und dem schlicht die Zeit davonläuft. Inzwischen ist Ronaldo 37 Jahre alt und der extrem ehrgeizige Torjäger will bis zum Ruhestand seine Trophäensammlung erweitern.

Comeback mit guten Vorsätzen

Dafür feierte CR7 im vergangenen Sommer überraschend sein Comeback bei United. Mit seinen Toren wollte er dafür sorgen, dass sein Herzensklub wieder Titel gewinnen kann. Ein romantischer Gedanke, der sich so leicht nicht in die Tat umsetzen lässt, wie sich zeigt.

Der klinische Torabschluss ist Ronaldo nicht abhandengekommen. Wettbewerbsübergreifend stehen 18 Treffer in 34 Spielen für den Rechtsfuß zu Buche. Die Torausbeute täuscht allerdings etwas darüber hinweg, dass Ronaldo in vielen Spielen wie ein Fremdkörper wirkt. Er kann weder das von Ralf Rangnick eingeforderte intensive Pressing mitgehen, noch ist er häufig Teil des Kombinationsspiels im Angriff. Lediglich die Rolle des Vollstreckers nimmt Ronaldo ein.

Der Superstar, der es gewohnt ist, dass ein Spielsystem komplett auf ihn zugeschnitten wird, muss sich nach der Saison die Zukunftsfrage stellen. Auch am durchtrainierten Vorzeigeathleten nagt der Zahn der Zeit. Eine Saison in der Europa League oder der Europa Conference League würde seinen Ansprüchen ganz offensichtlich nicht genügen und es steht in den Sternen, wie lange der Offensivakteur noch auf höchstem Niveau abliefern kann.

Abschied im Sommer?

Derzeit rangiert Manchester auf Platz sieben. Auf den vierten Platz, der die Qualifikation für die Champions League bedeutet, beträgt der Abstand sechs Punkte. In den verbleibenden sieben Spielen muss United also mehrere Gänge hochschalten, um den eigenen Ansprüchen, aber vor allem auch den Ansprüchen von Ronaldo gerecht zu werden. Andernfalls könnten im Sommer die Zeichen auf Abschied stehen.

Berichten zufolge will der Publikumsliebling zwar seinen Vertrag im Old Trafford erfüllen, sollte die Qualifikation zur Königsklasse aber nicht gelingen, steht ein großes Fragezeichen über der gesamten Rückholaktion von Ronaldo. Zusätzlich wird sich der neue Trainer – voraussichtlich wird es Erik ten Hag von Ajax Amsterdam – höchstwahrscheinlich ungern mit dem riesigen Ego eines in die Jahre gekommenen Superstars herumärgern wollen.