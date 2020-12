Gross übernimmt auf Schalke

Christian Gross ist der neue Trainer des FC Schalke 04. Wie der abstiegsbedrohte Bundesligist verkündet, übernimmt der 66-jährige Schweizer mit sofortiger Wirkung und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Damit ist Gross nach David Wagner, Manuel Baum und Interimscoach Huub Stevens bereits der vierte Schalker Trainer in der laufenden Saison.

„Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann“, sagt Sportvorstand Jochen Schneider, „Christian Gross wird die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen, davon sind wir überzeugt.“

„Ziel- und resultatorientiert“

Gross äußert sich wie folgt: „Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden.“

Bis Februar war Gross in Saudi-Arabien tätig, sein letztes Engagement in Europa (BSC Young Boys) liegt bereits acht Jahre zurück. Seine aktive Trainerkarriere hatte der ehemalige Stuttgart-Coach eigentlich schon für beendet erklärt.