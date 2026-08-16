BVB macht 52-Millionen-Doppelschlag klar

Nach der geplatzten Zusammenarbeit mit Said El Mala (19/1. FC Köln) holt Borussia Dortmund offenbar zwei andere Zugänge an Bord. Neben Giannis Konstantelias (23), der für 30 Millionen Euro von PAOK Saloniki losgeeist wird, befindet sich auch Joey Veerman (27) im Anflug auf die Schwarz-Gelben.

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Einem Bericht des ‚Eindhovens Dagblad‘ zufolge verkauft die PSV Eindhoven den zentralen Mittelfeldspieler an den BVB. Demzufolge aktiviert der deutsche Vizemeister die Ausstiegsklausel für den Niederländer (16 Länderspiele), die sich laut der Tageszeitung auf 22 Millionen und nicht auf die zuletzt kolportierten 20 Millionen Euro beläuft. Wie ‚Sky‘ ergänzt, winkt dem Rechtsfuß in Dortmund ein Fünfjahresvertrag.

Veerman sagte erst am gestrigen Samstagabend: „Wenn es so weit kommt, wäre das eine großartige Option für mich. Ich habe jahrelang darauf gewartet.“ Jetzt geht es also ganz schnell, am morgigen Montag soll er die sportmedizinischen Untersuchungen absolvieren, im Anschluss dürfte die Borussia den 52-Millionen-Doppelschlag perfekt machen.