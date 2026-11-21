Trotz eines erst vor der Saison langfristig verlängerten Vertrags wird Said El Mala (20) den 1. FC Köln im kommenden Sommer den Rücken kehren. Das glaubt jedenfalls eine deutliche Mehrheit unter den FT-Lesern. Zweit Drittel (66 Prozent) der Umfrageteilnehmer sehen den Moment für den nächsten Schritt des dynamischen Offensivspielers nach der laufenden Spielzeit gekommen.

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Wann wird Said El Mala den 1. FC Köln verlassen? Schon im Winter Im kommenden Sommer Zu einem noch späteren Zeitpunkt Nie Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nur neun Prozent der User glauben hingegen, dass der Neu-Nationalspieler sich bereits im Winter einen neuen Klub sucht. Einige wenige hoffen offenbar auf die fußballromantische Version und einen Verbleib des zum Podolski-Nachfolger hochstilisierten Profis in der Domstadt bis zum Karriereende.