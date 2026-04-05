Real: Neuer Innenverteidiger von der Konkurrenz?

Sichert sich Real Madrid einen begehrten Innenverteidiger von einem Liga-Konkurrenten? Laut der ‚Mundo Deportivo‘ bekunden die Königlichen (19) Interesse an Jon Martín, der noch bis 2031 bei Real Sociedad unter Vertrag steht.

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Martín gehört bei den Basken zum absoluten Stammpersonal. Durch seine überzeugenden Leistungen in dieser Saison spielt er sich in den Fokus internationaler Topklubs. Zahlreiche Vereine sollen den spanischen U21-Nationalspieler genau beobachten.