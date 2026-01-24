21 Millionen: Außergewöhnlicher Abraham-Deal durch

Tammy Abraham kehrt vorbehaltlich des Medizinchecks auf die Insel zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, absolviert der 28-Jährige zur Stunde die sportärztliche Untersuchung, um seinen Wechsel zu Aston Villa zu finalisieren. 21 Millionen Euro inklusive Boni fließen dem Bericht zufolge nach an Besiktas.

In den nächsten 24 Stunden soll der Stürmer seinen Vertrag unterzeichnen. Eigentlich ist Abraham von der AS Rom an die Istanbuler verliehen. Da die Adler jedoch bereits die Kaufoption von 15 Millionen Euro für den kommenden Sommer gezogen haben, mussten die Villans mit Besiktas über einen Abraham-Transfer verhandeln.