Menü Suche
Kommentar
Premier League

21 Millionen: Außergewöhnlicher Abraham-Deal durch

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Tammy Abraham köpft den Ball weg @Maxppp

Tammy Abraham kehrt vorbehaltlich des Medizinchecks auf die Insel zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, absolviert der 28-Jährige zur Stunde die sportärztliche Untersuchung, um seinen Wechsel zu Aston Villa zu finalisieren. 21 Millionen Euro inklusive Boni fließen dem Bericht zufolge nach an Besiktas.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den nächsten 24 Stunden soll der Stürmer seinen Vertrag unterzeichnen. Eigentlich ist Abraham von der AS Rom an die Istanbuler verliehen. Da die Adler jedoch bereits die Kaufoption von 15 Millionen Euro für den kommenden Sommer gezogen haben, mussten die Villans mit Besiktas über einen Abraham-Transfer verhandeln.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Süper Lig
Beşiktaş
Aston Villa
Tammy Abraham

Weitere Infos

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Aston Villa Logo Aston Villa
Tammy Abraham Tammy Abraham
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert