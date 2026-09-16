Deniz Undav (30) schafft es wohl nicht in Jürgen Klopps ersten Kader. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der neue Bundestrainer dem Angreifer diese Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Bislang handele es sich allerdings nur um eine Tendenz.

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In den ersten Wochen dieser neuen Saison hatte Undav mit Problemen zu kämpfen. Die ansonsten so große Treffsicherheit war dem Rechtsfuß abhandengekommen. Trotz bester Chancen steht Undavs Torekonto noch bei null, immerhin konnte er aber starke vier Vorlagen in fünf Partien beisteuern.

Findet ihr Jürgen Klopps Entscheidung gegen Deniz Undav richtig? Richtig, er ist außer Form Falsch, Undav muss dabei sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Was der Verzicht auf den Star vom VfB Stuttgart nun für die Zukunft heißt, bleibt abzuwarten. Unstrittig ist, dass Undavs Spielstil nicht gerade prädestiniert für die Art Fußball ist, die Klopp im Laufe seiner bisherigen Trainerkarriere praktizieren ließ.