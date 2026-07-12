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Neuzugänge: Werder-Boss mit klarem Auftrag für Thioune

von Martin Schmitz - Quelle: DeichStube
Clemens Fritz im Porträt @Maxppp

Werder Bremen verfolgt mit seiner aktuellen Transferphilosophie ein klares Ziel. Das betont Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘: „Wir sind dabei, die Mannschaft ein Stück weit neu aufzubauen und wollen uns stabilisieren und gleichzeitig neue Werte schaffen.“

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Der Nordklub tütete im bisherigen Transferfenster auffällig viele Transfers junger, entwicklungsfähiger Spieler ein. Dazu zählen Oskar Wojcik (22/Cracovia), Chuki (22/Real Valladolid), Keny Quetant (19/Le Havre) oder auch Dariusz Stalmach (20/1. FC Magdeburg). Der Auftrag an Trainer Daniel Thioune dürfte also lauten, diesen auch Spielzeit einzuräumen und sie weiterzuentwickeln.

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