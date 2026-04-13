Konkreter Interessent für Atubolu

2015 begann für Noah Atubolu (23) das Abenteuer beim SC Freiburg, seit 2023 hat er den Stammplatz im Breisgau inne. Im nächsten Jahr läuft der Vertrag aus, der Wechsel ist aber bereits für den kommenden Sommer geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich Brighton & Hove Albion konkret mit dem Keeper. Die Seagulls um Fabian Hürzeler müssen sich mit einem Abschied von Stammkeeper Bart Verbruggen (23), den unter anderem der FC Bayern auf dem Zettel haben soll, auseinandersetzen.

Allzu große Chancen attestiert der Bezahlsender den Südengländern aber nicht. Der Grund: Atubolu hat auch hochklassige Optionen in der Bundesliga. Ein namentlich nicht genannter Klub aus der Top5 soll den Hut bereits in den Ring geworfen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Jahr wurde der 22-fache deutsche U21-Nationalspieler mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Konkretisiert hatten sich die jeweiligen Spuren aber bislang nicht.