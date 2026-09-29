Der argentinische Verband huldigt in einer kleinen Geste Superstar Lionel Messi. Nationaltrainer Lionel Scaloni bestätigte am heutigen Dienstag, dass die Nummer 10 bis zum Abschiedsspiel des 39-Jährigen an keinen anderen Spieler vergeben wird.

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Auf 207 Länderspiele und 125 Tore blickt Messi in seiner unvergleichlichen Karriere zurück. Am 6. Oktober wird der filigrane Linksfuß gegen Benin ein letztes Mal in einer offiziellen Partie das Trikot der Argentinier überstreifen. Das Abschiedsspiel ist zur Stunde noch nicht terminiert.