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HSV: Sorgen um Grönbaek

von Daniel del Federico - Quelle: bold.dk
1 min.
Albert Grönbaek freut sich hart @Maxppp

Der Hamburger SV muss sich Sorgen um Albert Grönbaek machen. Wie der dänische Nationaltrainer Brian Riemer gegenüber ‚bold.dk‘ erklärte, hat sich der 25-Jährige am Oberschenkel verletzt und das Trainingslager der Nationalmannschaft bereits verlassen. Eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus.

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Grönbaek wurde für die Dänen im Nations League-Spiel gegen Norwegen (2:3) in der 82. Minute eingewechselt. Der Offensivakteur brachte die Partie zwar zu Ende, wurde nach dem Schlusspfiff jedoch mit einem Verband am Oberschenkel gesehen. Der Rechtsfuß stand für die Rothosen in der laufenden Spielzeit in allen fünf Pflichtspielen in der Startelf und steuerte zwei Tore sowie zwei Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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