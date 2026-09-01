Honest Ahanor (18) unterschreibt beim FC Chelsea. Der Innenverteidiger läuft künftig für den FC Chelsea auf. Bei den Blues unterzeichnet er einen ab 2027 gültigen Vertrag. Geplant ist zunächst eine sofortige Leihe zu Crystal Palace.

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Chelsea Football Club has agreed a deal to sign Italian international Honest Ahanor from Serie A side Atalanta, with the defender officially joining in 2027. 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

Für Ahanor greifen die Londoner tief in die Tasche. Rund 46 Millionen Euro überweist Chelsea an die Bergamasken, die das Defensivjuwel vor einem Jahr für 16 Millionen Euro vom FC Genua verpflichtet hatten.