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Offiziell Premier League

46 Millionen: Chelsea holt Ahanor

von Lukas Weinstock - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Honest Ahanor treibt den Ball @Maxppp

Honest Ahanor (18) unterschreibt beim FC Chelsea. Der Innenverteidiger läuft künftig für den FC Chelsea auf. Bei den Blues unterzeichnet er einen ab 2027 gültigen Vertrag. Geplant ist zunächst eine sofortige Leihe zu Crystal Palace.

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Für Ahanor greifen die Londoner tief in die Tasche. Rund 46 Millionen Euro überweist Chelsea an die Bergamasken, die das Defensivjuwel vor einem Jahr für 16 Millionen Euro vom FC Genua verpflichtet hatten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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