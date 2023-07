Medien: Knipser Undav wechselt in die Bundesliga

Deniz Undav schließt sich offenbar dem VfB Stuttgart an. Wie der belgische ‚RMC‘-Journalist Sacha Tavolieri meldet, steht eine Leihe mit Kaufoption kurz bevor. Der deutsche Mittelstürmer komme vom Premier League-Klub Brighton & Hove Albion.

Undav hat einen ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich. Nach guten Leistungen in der Regionalliga und der dritten Liga wechselte der heute 27-Jährige im Sommer 2020 in Belgiens zweite Spielklasse zu Union St. Gilloise.

Dort gelang dem Team gleich der Aufstieg und auch in der ersten Liga spielte man um den Meistertitel mit. Insbesondere dank Undav, der in 33 Spielen 25 Mal traf und zehn Treffer auflegte. Das machte Brighton hellhörig, das den Rechtsfuß für sieben Millionen Euro verpflichtete. In der vergangenen Premier League-Saison kam Undav 22 Mal zum Einsatz und erzielte fünf Tore.