Hohes Preisschild: BVB an Mavropanos dran

Konstantinos Mavropanos (24) könnte im kommenden Sommer die Kassen des VfB Stuttgart füllen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der griechische Innenverteidiger ein Kandidat bei Borussia Dortmund. Der BVB habe schon 2018 kurz vor einer Mavropanos-Verpflichtung gestanden, sich dann aber für Manuel Akanji entschieden.

Interesse sollen in England nun unter anderem auch Newcastle United und West Ham United bekunden. Als mögliche Ablöse für den mit vier Toren treffsichersten Innenverteidiger der Liga nennt die ‚Bild‘ 25 Millionen Euro. Bis zum Saisonende ist Mavropanos vom FC Arsenal nach Stuttgart verliehen.

Kauf und Weiterverkauf?

Wie es nach der Saison zunächst weitergeht, ist klar. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat erklärte schon vor einiger Zeit: „Wir haben eine Kaufverpflichtung von drei Millionen Euro bei Klassenerhalt.“ Im Abstiegsfall besitzen die Schwaben außerdem eine Option, Mavropanos weiter an den Verein zu binden.

„In beiden Fällen hätten wir die Chance, ihn zu nehmen. Ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert“, so Mislintat. Was danach mit Mavropanos passiert, bleibt abzuwarten. Die ersten Interessenten lauern bereits.