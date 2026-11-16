Bundesliga-Trainer wackelt

Muss sich Mauro Lustrinelli Sorgen um seinen Job bei Union Berlin machen? Laut dem ‚kicker‘ sind zumindest nicht mehr alle Verantwortlichen in der Hauptstadt von einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Übungsleiter überzeugt. Ein Schnellschuss kündige sich aber nicht an.

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Lustrinelli steht seit Sommer beim Bundesligisten an der Seitenlinie. Die Bilanz aus zwei Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen nach elf Pflichtspielen spricht nicht gerade für den 50-jährigen Schweizer. In der Liga steht Union auf Platz 16.