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Bundesliga

Kim vor unerwarteter Unterschrift?

2028 läuft Min-jae Kims Vertrag beim FC Bayern aus. War der Abwehrspieler lange ein Abschiedskandidat, ist nun sogar eine Verlängerung im Gespräch.

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
1 min.
Min-jae Kim im Bayern-Trikot @Maxppp

Min-jae Kim (29) verteidigt womöglich noch länger für den FC Bayern als gedacht. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wollen sich die Verantwortlichen im Herbst mit dem Innenverteidiger an einen Tisch setzen, um über dessen Zukunft zu sprechen.

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Eine Verlängerung des bis 2028 datierten Vertrags scheint plötzlich nicht mehr ausgeschlossen. Erst im vergangenen Transferfenster galt Kim lange als möglicher Verkaufskandidat, bei passenden Angeboten hätte Bayern den südkoreanischen Nationalspieler ziehen lassen.

Sollte der FC Bayern mit Min-jae Kim verlängern?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

In der neuen Saison ist Kim aber wieder wichtig, stand in vier von sechs Pflichtspielen in Vincent Kompanys Startelf. Die Bayern hatten ihn vor drei Jahren für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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