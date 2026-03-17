Bundesligist will ablösefreien Sirch

Borussia Mönchengladbach steht vor einem personellen Umbruch im Sommer. Insbesondere in der Innenverteidigung herrscht Handlungsbedarf: Marvin Friedrich (30) steht vor einem ablösefreien Abgang und die Zukunft von Leihspieler Kota Takai (21) ist aufgrund der hohen Kaufoption im einstelligen Millionenbereich ebenfalls ungewiss. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Gladbacher Luca Sirch vom 1. FC Kaiserslautern als mögliche Verstärkung ins Visier genommen.

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Der 26-Jährige wäre im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Kontrakt in der Pfalz ausläuft. Der Defensivakteur möchte den nächsten Karriereschritt wagen und strebt den Sprung in die Bundesliga an. Konkrete Verhandlungen hat die Borussia mit dem gebürtigen Augsburger jedoch noch nicht aufgenommen.

Sirch war 2024 ablösefrei von Lokomotive Leipzig zu den Roten Teufeln gewechselt und etablierte sich dort prompt als Stammspieler. Der Rechtsfuß bestritt bisher 57 Pflichtspiele für seinen aktuellen Arbeitgeber, in denen er fünf Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete.