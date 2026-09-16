Eren Dinkci (24) würde liebend gerne über seine Leihe hinaus beim SV Werder bleiben. Über die Chancen einer Festverpflichtung hält sich Peter Niemeyer gegenüber der ‚Deichstube‘ jedoch bedeckt: „Über den nächsten Sommer haben wir noch nicht nachgedacht, wir sind erst einmal glücklich, dass er jetzt hier ist.“

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Für den Leiter Profifußball der Bremer überwiegt demnach die Freude, dass der Leihdeal mit dem SC Freiburg überhaupt zustande kam: „Wir hatten gute Gespräche mit den Freiburgern, aber man darf auch nicht vergessen, dass es noch andere Interessenten für Eren gab. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, Eren von uns zu überzeugen, aber auch den SC, dass er hier bei uns gut aufgehoben ist.“