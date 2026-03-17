HSV nimmt neuen Anlauf bei Kabar

Der Hamburger SV arbeitet nach wie vor an der Verpflichtung von Almugera Kabar. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, wollen sich Borussia Dortmund und der HSV im Sommer erneut zusammensetzen, um über einen möglichen Transfer des Linksverteidigers zu sprechen. Im Winter hatten sich bereits alle Parteien auf einen Leihwechsel samt Kaufoption geeinigt, Kabar rauschte allerdings durch den Medizincheck.

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Im zweiten Anlauf dann soll es mit dem Wechsel klappen. Trotz diverser Ausfälle in der Defensive des BVB ist Kabar auch nach der Winterpause für Niko Kovac keine Option bei den Profis. Für die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben spielt der 19-Jährige dafür eine gewichtige Rolle und kommt schon auf sechs Tore und eine Vorlage in 14 Spielen. Kabars Vertrag läuft noch bis 2028.