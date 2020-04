Amtlich: Gikiewicz verlässt Union

Rafal Gikiewicz wird Union Berlin mit seinem Vertragsende in diesem Sommer verlassen. Wie der Bundesligist mitteilt, konnte man sich mit dem 32-jährigen Torhüter auf keine Verlängerung einigen. Ein vorheriges Vertragsangebot der Eisernen hatte Gikiewicz ausgeschlagen.

„Rafal Gikiewicz hat in seiner Zeit bei Union außergewöhnliche Spuren hinterlassen und er ist ganz sicher ein Spieler, mit dem wir außergewöhnliche Erlebnisse verbinden und an den wir uns nach dieser Saison noch lange und gerne erinnern werden. Nachdem wir uns in mehreren Verhandlungsrunden jedoch wirtschaftlich nicht einigen konnten, haben wir entschieden, uns auf der Torwartposition neu zu orientieren“, erläutert Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, die Entscheidung.

„Wenn diese Saison zu Ende ist, werde ich auf zwei ganz besondere Jahre zurückblicken. Wir sind aufgestiegen, haben schon dreißig Punkte in der Bundesliga auf dem Konto und gute Chancen, die Klasse zu halten. Dieses Ziel möchte ich mit Union unbedingt noch erreichen“, sagt Gikiewicz. Er war 2018 für 150.000 Euro vom SC Freiburg zu den Köpenickern gewechselt. In 67 Pflichtspielen stand der polnische Schlussmann für den aktuellen Bundesligisten zwischen den Pfosten.