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Offiziell 2. Bundesliga

Serientäter: FCN verpflichtet auch Otto

von Martin Schmitz - Quelle: fcn.de
1 min.
Fynn Otto im Verl-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg legt für die kommende Saison in der Defensive nach. Wie der Club bekanntgibt, wechselt Fynn Otto (24) nach dem Auslaufen seines Vertrags ablösefrei vom SC Verl zu den Franken. Der 24-Jährige freut sich: „Ich bin stolz, ab Sommer ein Teil dieses großen Traditionsvereins zu sein und freue mich sehr auf die bevorstehende Zeit.“

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1. FC Nürnberg
Der #FCN hat seinen ersten Neuzugang für die neue Saison verpflichtet: Fynn #Otto wechselt vom @SCVerl an den Valznerweiher. ✍

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Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt, war 2024 ebenfalls ablösefrei von den Hessen nach Verl gewechselt und hat sich bei den Ostwestfalen zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt. Nach Fabio Gruber (24) und Tom Baack (26) ist der ehemalige U16-Nationalspieler schon der dritte Verler, der innerhalb kurzer Zeit vom Drittligisten nach Nürnberg wechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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