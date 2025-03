Gülers Tendenz beim Leih-Klub

Arda Güler hat offenbar eine klare Tendenz bei der Wahl eines potenziellen Leihklubs für die kommende Saison. Wie ‚fussball-news‘ berichtet, favorisiert der 20-jährige Spielmacher von Real Madrid einen Wechsel in die italienische Serie A. Im Auge habe er einen renommierten Topklub wie den AC oder Inter Mailand.

Bei den Königlichen kommt der türkische Nationalspieler in dieser Saison kaum zum Zug. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Klub das Talent in der kommenden Saison verleihen möchte, damit Güler mehr Spielpraxis sammeln kann. Auch ein Wechsel in die Bundesliga ist dem Vernehmen nach eine Option. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben ihr Interesse signalisiert. Güler soll allerdings gegenwärtig klar zu einem Engagement in Italien tendieren. Ein Vorbild ist für Güler dabei Kenan Yildiz, der sich bei Juventus Turin prächtig entwickelt.