2. Bundesliga
Younes-Überraschung bei Schalke
1 min.
@Maxppp
Amin Younes steht am heutigen Samstag (13 Uhr) gegen den Karlsruher SC überraschend zum ersten Mal in der Startelf des FC Schalke. Im bisherigen Saisonverlauf ist Younes noch ohne Einsatzminute in der Liga, im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt (0:4) wurde er am Dienstag erstmals eingewechselt.
Trainer Miron Muslic hatte zwischenzeitlich erklärt, Younes passe nicht in sein System und spiele keine Rolle in seinen Planungen. Ende September folgte dann die erste Nominierung für den Spieltagskader. Nun also der nächste große Schritt für den 32-jährigen Offensivspieler.
