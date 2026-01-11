Menü Suche
Völlers klare Forderung an ter Stegen

von Julian Jasch - Quelle: Sport1
Marc-André ter Stegen macht sich warm @Maxppp

Will Marc-André ter Stegen bei der diesjährigen WM für Deutschland zwischen den Pfosten stehen, muss er zuvor Spielpraxis auf Vereinsebene sammeln. Das unterstrich Direktor Profifußball Rudi Völler einmal mehr im heutigen ‚Sport1 Doppelpass‘: „Ich kann verraten, dass Marc-André auch im Austausch mit Julian Nagelsmann und mit dem Torwarttrainer Andreas Kronenberg ist. Klar ist: Er muss schon spielen.“

Langwierige Verletzungen hatten ter Stegen in den vergangenen Jahren mehrfach außer Gefecht gesetzt, sodass sich der FC Barcelona gezwungen sah, in Joan García (24) Ersatz an Bord zu holen. Trotz Genesung ist der gebürtige Mönchengladbacher inzwischen seinen Stammplatz in Katalonien los. Folglich kommt nur ein Wechsel infrage, um sich für die Weltmeisterschaft in Szene zu spielen. Als Abnehmer steht der FC Girona bereit, der Transfer scheitert aktuell aber noch am üppigen Gehalt des 33-Jährigen.

