Einigung: Schalkes Ayhan vor der Unterschrift

Dem FC Schalke 04 gelingt eine wichtige Verlängerung. Zwischen dem Bundesliga-Aufsteiger und Innenverteidiger-Juwel Mertcan Ayhan (19) besteht Einigung über ein neues bis 2030 datiertes Arbeitspapier, berichtet Fabrizio Romano.

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Gut möglich, dass der neue Kontrakt, der wohl zeitnah unterschrieben wird, mit einer Gehaltserhöhung einhergeht. Aktuell ist Ayhan noch bis 2028 an die Knappen gebunden.

In der vergangenen Spielzeit mauserte sich der türkische U21-Nationalspieler in Liga zwei zum Stammspieler, steigerte seinen Marktwert kontinuierlich und rief im Winter sogar die AS Rom auf den Plan. Potenzielle Interessenten können sich einen Vorstoß jetzt wohl sparen – oder müssen mit einem schwindelerregenden Angebot an S04 herantreten.