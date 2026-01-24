Nächster Schlotterbeck-Interessent aus dem Rennen?

Geht es um Borussia Dortmund, beherrscht Nico Schlotterbeck seit geraumer Zeit die Berichterstattung. Der BVB will den 2027 auslaufenden Vertrag des Leistungsträgers unbedingt verlängern, stellt dem Innenverteidiger dafür eine Führungsrolle sowie eine saftige Gehaltserhöhung in Aussicht.

Zuletzt wurde zudem berichtet, dass die Schwarz-Gelben sogar einer Ausstiegsklausel ab dem Sommer 2027 zustimmen würden. Zahlreiche Topklubs wurden in der Vergangenheit gehandelt, während sich der FC Bayern zumindest vorerst aus dem Poker verabschiedet haben soll.

Nun zieht sich wohl ein weiterer Interessent zurück. Schenkt man einem Bericht der ‚Sport‘ Glauben, ist eine Verpflichtung des 26-Jährigen für den FC Barcelona zumindest fürs Erste vom Tisch. Laut vereinsinternen Quellen verfüge Schlotterbeck zwar über viele Qualitäten, jedoch nicht „über die nötige Schnelligkeit, um sich an Hansi Flicks Spielstil anzupassen“.

Schon im Dezember wurde über Zweifel seitens der Katalanen berichtet. Nun scheint eine vorläufige Entscheidung getroffen worden zu sein. Ob das Barça dazu veranlasst, Schlotterbeck endgültig von der Liste zu streichen, bleibt abzuwarten.