In einer zunächst ausgeglichenen Partie brachte der gebürtige Berliner Derry Scherhant in seiner Heimatstadt das DFB-Team per Traumtor in Führung (41.). Bis dahin zeigte Deutschland eine lebendige Vorstellung, hatte aber auch immer wieder Probleme mit den robusten und schnellen Gästen.

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Auch nach dem Seitenwechsel spielte Deutschland selbstbewusst weiter und antwortete auf die härter werdende Gangart der Elftal mit einem Doppelschlag durch Florian Wirtz (60.) und Nico Schlotterbeck (65.).

Anschließend ließ sich Oranje regelrecht hängen und beim Klopp-Team funktionierte beinahe alles: Erneut Wirtz (71.) und der bärenstarke Gruda (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

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Durch das 5:0 verdrängte das DFB-Team die Niederländer ob der besseren Tordifferenz sogar noch von Platz eins und zieht somit als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League ein.

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Torfolge

1:0 Scherhant (41.): Deutschland verlagert über Kimmich das Spiel von rechts nach links. Dort dribbelt Scherhant im Strafraum nach innen und schießt den Ball wunderbar ins lange Eck.

2:0 Wirtz (60.): Nächstes Traumtor: Nach einem Ballverlust am gegnerischen Strafraum setzt Wirtz selbst stark nach, erobert das Spielgerät zurück, lässt Dumfries aussteigen und zaubert den Ball von der Strafraumgrenze mit links ins Netz.

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3:0 Schlotterbeck (65.): Schlotterbeck fliegt in eine Freistoßflanke von Gruda und verlängert den Ball per Kopfs ins lange Eck.

4:0 Wirtz (71.): Die Niederlande lässt sich hängen. Beinahe ungestört darf Gruda in den Strafraum eindringend und lupft den Ball per Außenrist zu Wirtz, der ihn aus Nahdistanz unter die Latte knallt.

5:0 Gruda (77.): Scherhants Pfostentreffer landet vor Grudas Füßen, der keine Mühe mehr hat, erfolgreich abzustauben.

Die Noten für das DFB-Team:

Eingewechselt:

64‘ Mittelstädt (2) für Brown

64‘ Ebnoutalib (3) für Havertz

75‘ Bischof für Wirtz

75‘ Jeltsch für Treu

82‘ Karl für Gruda