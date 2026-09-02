Premier League
ManCity-Zugang direkt wieder weg
1 min.
@Maxppp
Manchester City parkt Jeremy Monga (17) in der zweiten Liga. Die Leihe des talentierten Linksaußen zu Swansea City verkünden die Skyblues ein Tag nach dem Deadline Day offiziell. Dort soll der Rechtsfuß seine steile Entwicklung fortsetzen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Jeremy Monga has joined Swansea City on a season-long loan.— Manchester City (@ManCity) September 2, 2026
Good luck, Jeremy! 🩵 pic.twitter.com/IZqZuW8bCh
Monga wechselte erst im Juli für knapp zwölf Millionen Euro von Leicester City nach Manchester. City hatte sich im Weben um den begehrten Dribbler gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt, darunter der FC Arsenal und der FC Bayern.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden