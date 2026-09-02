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Offiziell Premier League

ManCity-Zugang direkt wieder weg

von Julian Jasch
1 min.
Jeremy Monga im City-Einsatz @Maxppp

Manchester City parkt Jeremy Monga (17) in der zweiten Liga. Die Leihe des talentierten Linksaußen zu Swansea City verkünden die Skyblues ein Tag nach dem Deadline Day offiziell. Dort soll der Rechtsfuß seine steile Entwicklung fortsetzen.

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Monga wechselte erst im Juli für knapp zwölf Millionen Euro von Leicester City nach Manchester. City hatte sich im Weben um den begehrten Dribbler gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt, darunter der FC Arsenal und der FC Bayern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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