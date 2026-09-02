ManCity-Zugang direkt wieder weg

Manchester City parkt Jeremy Monga (17) in der zweiten Liga. Die Leihe des talentierten Linksaußen zu Swansea City verkünden die Skyblues ein Tag nach dem Deadline Day offiziell. Dort soll der Rechtsfuß seine steile Entwicklung fortsetzen.

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Jeremy Monga has joined Swansea City on a season-long loan.



Good luck, Jeremy! 🩵 pic.twitter.com/IZqZuW8bCh — Manchester City (@ManCity) September 2, 2026

Monga wechselte erst im Juli für knapp zwölf Millionen Euro von Leicester City nach Manchester. City hatte sich im Weben um den begehrten Dribbler gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt, darunter der FC Arsenal und der FC Bayern.