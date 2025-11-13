Thiaw begründet Newcastle-Wechsel

Malick Thiaw hat über die Beweggründe für seinen Wechsel zu Newcastle United gesprochen. Gegenüber dem ‚kicker‘ betont der Innenverteidiger, dass er eine Veränderung brauchte: „Beim AC Mailand ist meine Entwicklung nicht mehr in die Richtung gegangen, in der ich es mir erhofft habe. Newcastle war schon länger an mir interessiert, in diesem Sommer wurde es konkret. Auch, weil Newcastle Champions League spielt, hat es für mich gepasst.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige war im Sommer aus Mailand zu den Magpies gewechselt, 35 Millionen Euro flossen an die Rossoneri. Aufgrund seiner starken Leistungen bei seinem neuen Verein wurde er nach zwei Jahren Abwesenheit wieder für das DFB-Teaam nominiert.