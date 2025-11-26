Die Bayern-Aufstellung gegen Arsenal

Nach dem 2:1-Erfolg bei Paris St. Germain vor drei Wochen will Champions League-Spitzenreiter FC Bayern heute im nächsten Kracher-Duell beim ersten Verfolger FC Arsenal nachlegen. Trainer Vincent Kompany ändert seine Startelf im Vergleich zum 6:2-Kantersieg gegen den SC Freiburg auf drei Positionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gezwungermaßen muss der deutsche Rekordmeister auf Luís Diaz verzichten, der nach seinem Platzverweis gegen PSG für drei Partien in der Königsklasse gesperrt wurde. Für ihn rückt der zuletzt wegen Kniebeschwerden ausgefallene Serge Gnabry wieder ins Team.

Die Angriffsreihe hinter Torjäger Harry Kane komplettieren die gegen Freiburg bärenstarken Michael Olise und Lennart Karl. Im Duell gegen die beste Defensive der Champions League sollen sie Arsenal den ersten Gegentreffer überhaupt einschenken. Im Zentrum kehrt Joshua Kimmich nach Knöchelproblemen zurück. Neben ihm erhält Aleksandar Pavlovic den Vorzug vor Leon Goretzka, während Konrad Laimer anstelle von Tom Bischof beginnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielen die Bayern

So spielt Arsenal