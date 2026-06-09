Großes Interesse an Derdiyok

Für Eren Derdiyok steht der nächste Schritt auf der Karriereleiter an. Dem einstigen Bundesliga-Stürmer liegen nach FT-Informationen zwei Anfragen von europäischen Erstligisten vor, um in Zukunft als Co-Trainer zu arbeiten.

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In den vergangenen Jahren sammelte der 37-Jährige erste Erfahrung im Jugendbereich, zuerst beim FC Schaffhausen und von 2025 bis heute beim FC Basel. Jetzt winkt dem Ex-Profi, der unter anderem mit Bayer Leverkusen die Vizemeisterschaft und mit Galatasaray zwei Mal die Meisterschaft gewann, die Beförderung in den Profifußball.