Jander im Bundesliga-Fokus

RB Leipzig hat offenbar in Caspar Jander eine mögliche Verstärkung ausgemacht. Nach ‚Sky‘-Informationen beschäftigen sich die Sachsen mit dem 22-jährigen Mittelfeldspieler, der aktuell für den FC Southampton in der englischen Championship spielt. Für die Saints kommt Jander in der laufenden Spielzeit auf 24 Einsätze und gehört zu den Leistungsträgern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Jander wird bei den Roten Bullen auch der Name von Arne Engels (22) heiß gehandelt. Der Belgier, der früher für den FC Augsburg auflief, spielt für Celtic Glasgow und wurde bereits in den vergangenen Wochen als Kandidat in Leipzig genannt.