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UEFA Champions League

Vor PSG-Duell: Bayern gibt Verletzungsupdate

von David Hamza
1 min.
Vincent Kompany auf einer PK @Maxppp
FC Bayern PSG

Der FC Bayern kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain (Mittwoch, 21 Uhr) wohl auf Alphonso Davies (25) zurückgreifen. Trainer Vincent Kompany sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Phonzie trainiert normalerweise heute wieder mit der Mannschaft, wenn er sich gut fühlt. Er hat im Spiel gegen PSG ein bisschen was gespürt, deshalb gab es in der Halbzeit diese Entscheidung. Ich war ja leider nicht dabei, aber die Entscheidung war völlig richtig. Wir schauen, was passiert am Wochenende.“

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Tom Bischof (20) soll morgen gegen den 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) wieder dabei sein. Offen ist die Verfügbarkeit von Lennart Karl (18), den seit drei Wochen ein Muskelfaserriss lahmlegt: „Meistens weißt du bei deiner ersten Verletzung gar nicht, was es genau ist. Lennart war noch nie verletzt. Normalerweise heißt das, dass er schnell und gut zurückkommt. Ein erfahrener Spieler weiß, wo die Grenze ist. Lennart wird alles dafür geben, um gegen PSG dabei zu sein. Aber wir müssen respektieren, wie ein Körper funktioniert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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