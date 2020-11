Teze verlängert bei PSV

Jordan Teze und die PSV Eindhoven haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der Eredivisie-Klub offiziell bekanntgibt, läuft das neue Arbeitspapier des 21-jährigen Innenverteidigers bis 2024. Der ursprüngliche Kontrakt des Teamkollegen von Mario Götze wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Das in Groningen geborene Eigengewächs erlebt in dieser Spielzeit den Durchbruch bei den Profis und stand in allen elf Pflichtspieleinsätzen in der Startelf von Trainer Roger Schmidt. Sportdirektor John de Jong ist voll des Lobes: „Jordan ist ein gutes Beispiel für einen Spieler, der den Weg von der Jugend in die erste Mannschaft gegangen ist. Diesen Vertrag hat er sich ganz allein verdient.“