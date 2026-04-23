Drei Topstars zittern um die WM

Lamine Yamal (18/Spanien)

Der Superstar des FC Barcelona musste beim gestrigen 1:0-Sieg gegen Celta Vigo ausgewechselt werden. Laut Barça liegt eine Oberschenkelverletzung vor, die für Yamal das Saison-Aus bedeutet. Seine WM-Teilnahme mit Spanien sei jedoch voraussichtlich möglich. Zittern muss der Flügelstürmer aber allemal.

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Estêvão (18/Brasilien)

„Er hat in der Halbzeitpause geweint“, sagte der mittlerweile entlassene Chelsea-Trainer Liam Rosenior, nachdem Estêvão beim 0:3 gegen Brighton & Hove Albion in der 16. Minute ausgewechselt werden musste. Der Flügelstürmer nimmt bereits eine wichtige Rolle in der Seleção ein. Auch er hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Sogar ein Muskelriss steht im Raum. In diesem Fall wäre eine WM-Teilnahme unrealistisch.

Arda Güler (21/Türkei)

Am heutigen Donnerstag kommunizierte Real Madrid „eine Muskelverletzung im Bizeps des rechten Oberschenkels“ bei Güler. Der Spielmacher muss laut Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu vier Wochen pausieren, die WM startet in 50 Tagen. Sollte hinhauen, einen Rückschlag kann sich Güler aber nicht leisten.