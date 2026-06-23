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Bundesliga

TSG & Werder im Duell um Wunderstürmer

von Dominik Sandler - Quelle: germanijak.hr
3 min.
Andreas Schicker und Christian Ilzer @Maxppp

Ein neues Top-Talent könnte bald in der Bundesliga aufschlagen. Wie das kroatische Portal ‚germanijak.hr‘ berichtet, befindet sich Jakov Dedic kurz vor der Unterschrift bei der TSG Hoffenheim. Werder Bremen und der FC Porto sollen sich aber in Lauerstellung befinden und wollen den Transfer kapern.

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Der 16-jährige Mittelstürmer von NK Osijek hat Anfang Februar sein Debüt in der ersten kroatischen Liga gegeben, seitdem kamen zwei weitere Einsätze hinzu. Vor allem für die kroatische U17-Nationalmannschaft macht Dedic auf sich aufmerksam. In 15 Auftritten gelangen ihm dort 13 Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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