FIFA vermeldet Rekord-Transferfenster

von Martin Schmitz - Quelle: fifal.com
Die FIFA hat ihren Sitz in Zürich @Maxppp

Der Fußballweltverband verkündet einen neuen Transferrekord für das Winterwechselfenster. Aus dem Transferbericht der FIFA geht hervor, dass in den vergangenen Wochen über 5900 Transfers getätigt wurden. Das entspricht einem Plus von drei Prozent im Vergleich zum Rekord aus dem Vorjahr. Jedoch gaben die Klubs weltweit etwa 18 Prozent weniger für neue Spieler aus als 2025. Dies sei zum Teil auf die gewachsene Anzahl an Leihen zurückzuführen.

In der Bundesliga gab es 133 Zu- sowie 129 Abgänge zu vermelden, Ausgaben in Höhe von 126 Millionen Euro stehen Einnahmen von knapp 58,8 Millionen gegenüber. Die höchste Ablöse zahlte RB Leipzig. Die Sachsen überwiesen 17 Millionen Euro an Stade Reims für Abdoul Koné (20). Die höchste Einnahme verzeichnete der FC Augsburg, der Phillip Tietz (28) an Ligakonkurrent Mainz 05 verkaufte und vier Millionen Euro kassierte.

