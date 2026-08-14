Doppelte Einigung: Bernhardsson vor Kiel-Abgang

Alexander Bernhardsson wird Holstein Kiel offenbar verlassen. Wie ‚Aftonbladet‘ berichtet, haben sich die Störche bereits mit dem FC Valencia und dem VfL Wolfsburg auf eine Ablöse in Höhe von 5,5 Millionen Euro geeinigt.

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Bisher hat sich der 27-jährige Rechtsaußen aber noch nicht für einen künftigen Arbeitgeber entschieden. Wohin es Bernhardsson verschlägt, soll aber zeitnah bekanntgegeben werden, so die schwedische Zeitung.