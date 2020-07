„Freude und Stolz“: Sané verabschiedet sich von City

Flügelstürmer Leroy Sané (24) hat sich mit emotionalen Abschiedsworten an Manchester City gewandt. Auf Social Media schreibt der Neuzugang des FC Bayern: „Vielen, vielen Dank für die großartige Zeit und all die Unterstützung in den vergangenen vier Jahren. Danke an alle Fans, den Staff und meine Teamkollegen. Ich werde an diese Zeit immer mit großer Freude und Stolz zurückblicken.“

Einen besonderen Dank richtet Sané an Pep Guardiola, der ihn zu einem „besseren Spieler“ gemacht und großen Anteil an der Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres 2018 gehabt habe. Am heutigen Freitagmorgen gab der FC Bayern Sanés Wechsel an die Säbener Straße offiziell bekannt. Nach langem Werben unterschrieb der Nationalspieler bis 2025 und kostet rund 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni.