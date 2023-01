Danny Blum ist nun auch offiziell Spieler des 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist verkündet die Verpflichtung des 32-jährigen Offensivspielers. Blum war zuletzt auf Zypern bei APOEL Nikosia aktiv gewesen, war aber seit vergangener Woche ohne Verein. Für den Club lief er bereits zwischen 2014 und 2016 auf.

„Trainer und Sportdirektor sind mit dem Wunsch auf mich zugekommen, dass uns noch eine Alternative auf der Außenbahn guttun würde. Uns allen ist Danny aus seiner Zeit in Deutschland noch sehr präsent. Den positiven Eindruck hat er in den Trainingseinheiten bestätigt. Wirtschaftlich ist der Deal für uns gut darstellbar“, so Sportvorstand Dieter Hecking.

Bericht: Blum unterschreibt in Nürnberg