Wegen Wechsel: Bayern-Wunschspieler Gordon aussortiert

Wenn Newcastle United am vorletzten Spieltag der Premier League am Sonntag (18:30 Uhr) West Ham United empfängt, wird Anthony Gordon (25) wohl zum dritten Mal in Folge auf der Bank Platz nehmen. Eddie Howe macht keinen Hehl daraus, dass dies neben Gordons kleiner Hüftverletzung im April auch mit den Wechselgedanken des 25-jährigen Linksaußen zu tun hat.

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Der Trainer der Magpies bejahte auf der heutigen Pressekonferenz die entsprechende Frage: „Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft.“

Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken? Anthony Gordon (Newcastle United) William Osula (Newcastle United) Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) Mika Godts (Ajax Amsterdam) Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Bradley Barcola (Paris St. Germain) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gordon ist sich dem Vernehmen nach schon mit dem FC Bayern über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison einig. Die Ablöseverhandlungen mit Newcastle laufen. Das erste Bayern-Angebot beläuft sich auf 60 Millionen Euro, Newcastle fordert 90 Millionen für den englischen Nationalspieler.