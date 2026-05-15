Wegen Wechsel: Bayern-Wunschspieler Gordon aussortiert
Der FC Bayern will Anthony Gordon verpflichten. Die Anzeichen auf einen Transfer mehren sich.
Wenn Newcastle United am vorletzten Spieltag der Premier League am Sonntag (18:30 Uhr) West Ham United empfängt, wird Anthony Gordon (25) wohl zum dritten Mal in Folge auf der Bank Platz nehmen. Eddie Howe macht keinen Hehl daraus, dass dies neben Gordons kleiner Hüftverletzung im April auch mit den Wechselgedanken des 25-jährigen Linksaußen zu tun hat.
Der Trainer der Magpies bejahte auf der heutigen Pressekonferenz die entsprechende Frage: „Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft.“
Gordon ist sich dem Vernehmen nach schon mit dem FC Bayern über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison einig. Die Ablöseverhandlungen mit Newcastle laufen. Das erste Bayern-Angebot beläuft sich auf 60 Millionen Euro, Newcastle fordert 90 Millionen für den englischen Nationalspieler.
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