HSV im Rennen um Thy

Viele Profis mit auslaufenden Verträgen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Auch Lennart Thy muss sich im Anschluss an diese Saison nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Die Liaison mit PEC Zwolle neigt sich dem Ende entgegen.

Es winkt ein Engagement in Deutschland. Wie FT erfuhr, hat der HSV die Fühler nach dem 28-jährigen Angreifer ausgestreckt. Interessant macht Thy unter anderem seine Vielseitigkeit. Der frühere Jugendnationalspieler kann nicht nur im Sturmzentrum, sondern auch dahinter im offensiven Mittelfeld agieren.

Eine Rückkehr in heimische Gefilde kann sich der Ex-Bremer nach FT-Informationen gut vorstellen. Aber auch in den Niederlanden hat der Rechtsfuß Interessenten auf den Plan gerufen. Feyenoord Rotterdam würde gerne zuschlagen. Der Traditionsverein muss angesichts der Coronakrise künftig kleinere Brötchen backen. Ein ablösefreier Spieler der Marke Thy rückt da fast automatisch in den Fokus.