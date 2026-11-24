Harry Kane (33) wird dem FC Bayern noch viele Wochen fehlen. Bei ‚Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast‘ von ‚Sky Sport Austria‘ wurde nun ein neuer Stürmer ins Spiel gebracht. „Du brauchst aus meiner Sicht zwei Spieler vorne jetzt, die du holen musst. Du brauchst einen spielerischen Typ und du brauchst einen richtigen Neuner, der Tiefgang hat, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Als Backup wär mir tatsächlich Sasa Kalajdzic (29) eingefallen“, wirft Marko Stankovic ein.

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Didi Hamann kann nur zustimmen: „Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind. Was natürlich für Kalajdzic sprechen könnte ist, das ist ein Spieler, der dir auch über die drei, vier Monate hinaus helfen wird, der sich mit Sicherheit nicht beschweren wird, wenn er auf der Bank sitzt hinter Kane und brauchen werden sie ja irgendwann mal einen, der den Kane ersetzt oder mal was Neues bringt. Er bringt eine Komponente mit seiner Größe, die wenige haben.“ Der frühere Bundesliga-Stürmer beim VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt steht noch bis 2029 in Österreich beim LASK unter Vertrag.