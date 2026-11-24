Dass der FC Bayern die Schlagzeilen beherrscht und es dabei vorrangig nicht um sportliche Erfolge geht, geht auch an Tom Bischof nicht spurlos vorbei. Im Interview mit ‚RTL‘ und ‚Sky‘ wurde der 23-jährige Mittelfeldspieler auf die herrschende Unruhe um den Klub angesprochen und entgegnete: „Es war auf jeden Fall keine einfache Zeit, und leider ist sie auch noch nicht vorbei. Trotzdem war es bei all den Dingen schön zu sehen, wie wir zusammenstehen.“

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Dabei bezieht er sich vor allem auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle von Kollegen, aber auch auf die Abwesenheit von Vincent Kompany. „Auch als der Trainer gefehlt hat, haben alle ihre Aufgaben gemacht und das Team getragen. Es war schön zu sehen, dass wir beim FC Bayern wie eine Familie sind. Ich denke, das ist nicht überall so. Deshalb kann man aus dieser Zeit auch ein paar positive Dinge mitnehmen“, so der deutsche Nationalspieler.