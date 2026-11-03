Bayern dominiert: Zwei Mal Note 1 gegen Atlético

Wer ein Spektakel erwartet hatte, wurde böse enttäuscht. Die Partie zwischen Atlético Madrid und dem FC Bayern war in Durchgang eins vor allem taktisch geprägt. Die Gäste aus München dominierten und hielten den Ball vorwiegend in den eigenen Reihen. Durch Lennart Karl (23.), Harry Kane (27.) und Josip Stanisic (36.) kam Bayern zwar zu Chancen, agierte im Abschluss aber zu ungenau.

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Die Mannschaft von Diego Simeone war derweil fast ausschließlich in der Defensive beschäftigt. Über lange Bälle auf Alexander Sörloth sollten Konter eingeleitet werden. Diese verpufften aber zumeist. Das hatte auch mit dem hervorragenden Zweikampfverhalten von Dayot Upamecano zu tun. Ein Schuss aufs Tor blieb auf beiden Seiten aus und so ging es für die Teams torlos in die Kabine.

Erlösung in der zweiten Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten starteten sofort mit der nächsten Tormöglichkeit durch Joshua Kimmich (46.), die allerdings von Jan Oblak vereitelt wurde. Die Bayern unterstrichen ihre Ambitionen aus der ersten Hälfte, Madrid mit drei Punkten im Gepäck verlassen zu wollen. Durch einen Geistesblitz von Karl (54.) ging der FCB dann verdient in Führung.

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Im Anschluss versuchten es die Rojiblancos mit einer aggressiv vorgetragenen Offensive, die aber keine zehn Minuten anhielt. Dann riss Bayern das Zepter wieder an sich. Ein abgefälschter Schuss von Upamecano (73.) landete an der Latte und hätte fast für die vorzeitige Entscheidung gesorgt.

Kurz darauf erledigte Konrad Laimer (74.) das, was das Aluminium bei Upamecano noch verwehrte. Der 2:0-Sieg ging am Ende völlig in Ordnung und hätte gegen enttäuschende Colchoneros sogar noch höher ausfallen können.

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Torfolge

0:1 Karl (54.): Le Normand vertändelt den Ball im eigenen Strafraum gegen Karl. Der Bayer schleicht sich von hinten an, spitzelt den Ball weg und kommt aus sechs Metern frei vor Oblak zum Abschluss. Der 18-Jährige bringt die Kugel am Kapitän im Tor vorbei und sorgt für die 1:0-Führung.

0:2 Laimer (74.): Die Spieler von Atleti stehen tief im eigenen Strafraum. Laimer wird rechts freigespielt und hat jede Menge Platz. Der Österreicher schaut, wo ein besser postierter Kollege steht. Er findet keinen und jagt das Leder einfach selbst aus spitzem Winkel mit einer ungeheuren Wucht ins Netz. Da scheppert’s im Gebälk!

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Wer war für euch Spieler des Spiels der Bayern gegen Atlético? Konrad Laimer Dayot Upamecano Lennart Karl Joshua Kimmich Jonathan Tah ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Noten der Bayern

Eingewechselt:

68' Nathaniel Brown (-) für Lennart Karl

79' Min-jae Kim (-) für Alphonso Davies

89' Sacha Boey (-) für Konrad Laimer