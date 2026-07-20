Zehn Millionen für Andrich

Um Robert Andrich von Bayer Leverkusen loszueisen, müssen interessierte Klubs offenbar tief in die Tasche greifen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass rund zehn Millionen Euro nötig wären, um den Abräumer zwei Jahre vor Vertragsende zu verpflichten.

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Insbesondere Eintracht Frankfurt zeigt sich interessiert, lockte den 31-Jährigen zuletzt in Person von Kapitän Robin Koch (29) sogar öffentlich. Unter Neu-Trainer Carles Martínez dürfte es Andrich schwer haben, weshalb er Bayer im Sommer verlassen darf. Dennoch hofft Andrich dem Boulevardblatt zufolge darauf, sich in Leverkusen durchsetzen zu können. Eine endgültige Entscheidung werde frühestens im Anschluss an das Trainingslager in der ersten Augustwoche erwartet.