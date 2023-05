Eintracht-Boss: Krösche-Abgang kein Thema

Trotz zahlreicher Gerüchte um ein Engagement von Sportvorstand Markus Krösche bei anderen Klubs sieht sich der Manager weiterhin bei Eintracht Frankfurt. Das bestätigt Aufsichtsratschef Philip Holzer der ‚Bild‘: „Markus Krösche hat keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und ist ein wesentlicher Baustein für unsere Erfolge in den vergangenen zwei Jahren. Wir wissen aus den Gesprächen mit ihm, dass er sich nicht mit einem Wechsel beschäftigt und sich ausschließlich auf seine Arbeit in Frankfurt konzentriert.“

Am gestrigen Montag hatte ‚Sport1‘ berichtet, dass sich Krösche bereits intern zur Eintracht bekannt hat und seinen Vertrag bis 2025 erfüllen will. Lockrufe aus England (Tottenham Hotspur, FC Liverpool, FC Chelsea) liefen beim 42-Jährigen ins Leere. Gehandelt wird Krösche auch beim FC Bayern. „Dass sein Name in Verbindung mit anderen Topklubs gebracht wird, zeigt, dass die sehr gute Arbeit bei Eintracht Frankfurt national und international zur Kenntnis genommen wird“, sagt Holzer.

