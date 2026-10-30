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Newcastle geht Rekordtalent durch die Lappen

von Martin Schmitz - Quelle: valenciacf.com
David Otorbi (l.) geht am Torhüter vorbei @Maxppp

Der FC Valencia bindet Toptalent David Otorbi (19) langfristig an den Verein. Wie die Fledermäuse mitteilen, läuft das neue Arbeitspapier des Flügelspielers bis 2031.

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Zuletzt hatte Newcastle United großes Interesse an dem Rechtsfuß gezeigt, der seit seinem zwölften Lebensjahr bei Valencia spielt. Otorbi ist zudem der jüngste Spieler in der Klubgeschichte (16 Jahre, zwei Monate und 19 Tage), der in einem Ligaspiel für die Spanier auf dem Feld stand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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